Самолет Путина врезался в столб (фото)

Самолет Владимира Путина врезался в столб в аэропорту Гданьска, сообщает портал eFakt.pl.

По данным издания, самолет Ил-76 повредил левое крыло во время приземления на взлетно-посадочной полосе в аэропорту имени Леха Валенсы.

EFakt.pl отмечает, что пока не известно, была ли авария следствием ошибки пилота или диспетчерских служб, руководивших действиями самолета.

Правительственный Ил-76 прибыл в Гданьск для подготовки визита Владимира Путина. Российский премьер, напоминает Лента.ру прибудет в Польшу 1 сентября для участии в мероприятиях к 70-летию начала Второй мировой войны. На самолете прибыл персонал, который займется подготовкой визита Путина, в том числе водители и представители спецслужб.

Фото с сайта eFakt.pl