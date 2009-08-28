СБУ: если судья-колядник хочет войны, он ее получит

Исками к Президенту Украины и к средствам массовой информации бывший судья Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРЫЧ провоцирует возбуждение против него еще одного уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня журналистам во Львове.

«Так называемые заявления экс-судьи ЗВАРЫЧА – ни что иное, как дальнейшая дискредитация самого себя, что «натягивает» на дополнительное уголовное дело. Не нужно брать взятки и устраивать на уровне судебной власти взяточные пирамиды. Если он это забыл, то мы ему в суде еще раз покажем все 36 эпизодов, в которых он брал взятки и унижал собственных сотрудниц», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Обращаясь к журналистам, председатель СБУ сказал: «Так и передайте ему: «Бандитам – тюрьмы!» Пусть прекратит свои заявления и отвечает на вопросы следователей. Его место в тюрьме!»

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против на то время председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРЫЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

В настоящее время И.ЗВАРЫЧ находится под стражей.

В августе экс-судья подал иск о защите чести и достоинства к газетам «Високий замок», «Факты», «Экспресс», «Сегодня». Кроме того, И.ЗВАРЫЧ подал два иска к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО по поводу его указаний Генеральной прокуратуре и Высшему Совету юстиции, которые касались экс-судьи.