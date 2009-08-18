В Севастополе погибла туристка из России
09:58, 18 августа 2009Разное
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Женщина сорвалась со скалы
В поселке городского типа Кача Нахимовского района Севастополя сегодня ночью со скалы высотой около 50 метров упала туристка из России, 1988 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Севастополе, от полученных травм женщина скончалась на месте падения.
Специалисты спасательного поста базы отдыха передали тело девушки врачам «скорой» помощи и правоохранительным органам для выяснения обстоятельств несчастного случая.
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