В Севастополе погибла туристка из России

В поселке городского типа Кача Нахимовского района Севастополя сегодня ночью со скалы высотой около 50 метров упала туристка из России, 1988 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Севастополе, от полученных травм женщина скончалась на месте падения.

Специалисты спасательного поста базы отдыха передали тело девушки врачам «скорой» помощи и правоохранительным органам для выяснения обстоятельств несчастного случая.