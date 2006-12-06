В Секретариате не ожидали возобновления Тарасюка

Тарасюка не пустили на заседание правительства, Тарасюка отправили в отставку, Тарасюка возобновили на должности решением районного суда...

Все это было бы не так грустно, если бы речь шла о генеральном прокуроре или, скажем, главе областной государственной администрации: Президент освободил, суд возобновил, Президент проигнорировал, суд еще раз возобновил...

Но Тарасюк – лицо, представляющее не какой-нибудь внутренний орган. Это министр иностранных дел, который за пределами своего государства выступает выразителем интересов этого государства, от ее имени действует, подписывает документы, выражает интегрированную государственную волю всех наивысших ветвей власти.

В среду, когда Шевченковский суд приостановил действие постановления Верховной Рады об освобождении Тарасюка от должности министра иностранных дел, я общалась с чиновниками Секретариата Президента – заходила на чашку кофе к знакомому. Не берусь оценивать ни постановления парламента (здесь все и так ясно), ни сути решения суда (оно тоже понятно). Но я заметила, как нервничают околопрезидентские клерки. Для них решение суда оказалось неожиданностью. Они уже почти назначили нового министра (наверное, Александра Чалого), Президент практически договорился с “антикризисной” коалицией в лице Мороза. А здесь на тебе – Борис Иванович начал самостоятельную игру: сам решает вопросы по судам, делает заявления, скандалит... Что-то очень пахнет досрочными парламентскими выборами. Впрочем, это другой вопрос...

Следовательно, из разговоров в Секретариате я поняла, что, во-первых, Тарасюк сам, без договоренности с Президентом, вступил в битву за министерское кресло; во-вторых, лицо следующего министра было практически согласовано с донецкими и их партнерами; в-третьих, активность Тарасюка вызвала настоящий переполох на Банковой.

Собственно, Президенту ничего не оставалось, как только принять решение о том, что Тарасюк продолжает выполнять обязанности министра.

Думаю, Тарасюк поступил не только правильно, но и мужественно. Он не пожелал ставать жертвой ни истерик Януковича, ни антиукраинских настроений донецко-олигархической коалиции, ни предательски-компромиссной позиции Президента. Тарасюк поступил как политик.

Бесспорно, эти катавасия ничего хорошего имиджу Украины, в первую очередь ее власти, не добавит. В этом плане пострадали все – и Президент, и премьер, и “антикризисная” коалиция, и, конечно, сам Тарасюк.

Но, по-моему, наступил тот момент, когда об имидже думать уже неуместно. Если человеку в темном переулке приставляют нож к горлу, то ему безразлично, как он будет выглядеть в глазах прохожих, когда будет кричать и даже, извините, обделается.

Двоевластие, сложившееся в Украине, благодаря которому ее просто рвут на куски, вынуждает кричать на весь мир. В мире дожны понимать, что политическая реформа в Украине должна быть либо отменена, либо доведена до логического конца (вплоть до установления парламентской республики). Гримасы реформы, умноженные на слабость Президента, безответственность премьер-министра и алчность депутатского корпуса, только начали проявляться. Дальше может быть еще хуже.

И пусть, может, у нас не все так мерзко и запущено, как в других постсоветских республиках, в первую очередь России и Беларуси, где вообще нет никакого политического процесса, однако опасность украинской ситуаций в том и заключается – как бы мы, не дай Бог, не докатились до чего-то подобного. Двоевластие всегда угрожает диктатурой.

Оксана Охримчук, г. Киев