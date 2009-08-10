Китайцы стали покупать намного больше автомобилей

В июле в Китае было продано 832,6 тысячи легковых автомобилей, что на 70,5 процента больше, чем в том же месяце прошлого года (488,2 тысячи). Рост спроса на машины вызван действием правительственных программ по стимулированию покупательской активности, сообщает Автолента со ссылкой на Reuters.

По сравнению с июнем спрос в июле, наоборот, сократился. За шестой месяц в Китае было продано 872,9 тысячи машин. Вместе с коммерческими автомобилями китайцы купили в прошлом месяце 1,09 миллиона машин, что на 63,5 процента больше, чем за тот же период 2008 года.

В связи со снижением спроса на машины, вызванным кризисом, в феврале китайское правительство запустило программу поддержки покупателей новых автомобилей. В частности, как сообщает AFP, были сокращены налоги на машины с двигателями объемом менее 1,6 литра, а также введены субсидии на покупку автомобилей с гибридными силовыми установками.

По итогам первых семи месяцев в Китае было продано 7,2 миллиона машин, что на 23,5 процента больше, чем в прошлом году. Из них 5,3 миллиона штук приходится на легковые автомобили.