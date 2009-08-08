Сухогруз Arctic Sea с российским экипажем исчез в Атлантике

23:16, 08 августа 2009
Разное
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Еще первое ЧП не расследовано

Сухогруз Arctic Sea с российским экипажем бесследно исчез в районе побережья Португалии в Атлантике, на пути в Гибралтар. Судно должно было прийти в порт назначения в Алжире еще 4 августа, однако с 28 июля с сухогрузом нет связи, нет данных о его местонахождении, ни у судовладельца, ни у родственников, ни у страховой компании.

Ранее сообщалось, что неизвестные, выдававшие себя за полицейских, остановили сухогруз 24 июля в шведских водах Балтийского моря. Подплыв к кораблю на надувной лодке, они поднялись на борт и связали команду, после чего обыскивали судно в течение 12 часов. Несколько членов экипажа были избиты.

Когда неизвестные покинули борт, корабль продолжил движение по своему маршруту.

Шведские власти ведут расследование того инцидента, передает "Эхо Москвы".

 

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