ДТП в Крыму: травмированы пять человек

Пять человек, среди них – двое детей, пострадали в результате наезда легкового автомобиля на бордюрный камень и металлическое ограждение в Большой Ялте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма, авария произошла на дороге Ливадия – Симеиз.

«Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением, автомобиль наехал на правый бордюрный камень и металлическое ограждение», – отметили в ГАИ.

Травмированы пять жителей Ялты. 27-летний водитель и четыре пассажира машины: 27-летняя женщина, 28-летний мужчина и двое мальчиков (2006 и 2008 годов рождения) получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга и другие раны.