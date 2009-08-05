ДТП в Крыму: травмированы пять человек
10:26, 05 августа 2009Разное
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Среди них – двое детей
Пять человек, среди них – двое детей, пострадали в результате наезда легкового автомобиля на бордюрный камень и металлическое ограждение в Большой Ялте.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма, авария произошла на дороге Ливадия – Симеиз.
«Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением, автомобиль наехал на правый бордюрный камень и металлическое ограждение», – отметили в ГАИ.
Травмированы пять жителей Ялты. 27-летний водитель и четыре пассажира машины: 27-летняя женщина, 28-летний мужчина и двое мальчиков (2006 и 2008 годов рождения) получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга и другие раны.
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