50 тысяч долларов от Пугачевой достались украинской певице

Специальный приз Музы конкурса молодых исполнителей "Новая волна" Аллы Пугачевой получила певица из Украины Мила Нитич, передает РИА Новости.

Денежная премия составляет 50 тысяч долларов. Митич сообщила журналистам, что потратит полученные средства на съемки нового клипа.

Как сообщал УНИАН, на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2009" в латвийском городе Юрмала, первое место разделили двое исполнителей - ДЖАМАЛА из Украины и Санди СОНДОРО из Индонезии.

Мила НИТИЧ набрала 333 балла (видео выступления 1 , видео выступления 2) и разделила пятое место с представлявшей Россию украинской группой "Пара Нормальных".