Джамала заняла первое место на "Новой волне-2009" (фото, видео)

На международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2009", который проходит в латвийском городе Юрмала, первое место разделили двое исполнителей - ДЖАМАЛА (Сусанна Джамалатдинова, видео выступления ) из Украины и Санди СОНДОРО из Индонезии.

Они набрали по 358 баллов за все три конкурсных дня.

На втором месте оказался итальянец Антонелло КАРОЦЦА, а на третьем - россиянин Марк ЮСИМ.

Другая конкурсантка из Украины - Мила НИТИЧ - набрала 333 балла и разделила пятое место с представлявшей Россию украинской группой "Пара Нормальных".

Еще один украинец - Владислав ЛЕВИЦКИЙ - занял седьмое место, набрав 320 баллов.

Как сообщалось, конкурс молодых исполнителей "Новая волна" стартовал 28 июля. В этом году в конкурсе принимали участие 16 исполнителей, представляющих Беларусь, Грузию, Индонезию, Италию, Казахстан, Китай, Польшу, Россию, Украину, Финляндию, Францию и Латвию.