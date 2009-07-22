В Донецке накрыли несколько порнографических он-лайн студий

В Донецке пресечена деятельность нескольких подпольных порнографических он-лайн студий, клиентами которых были иностранные граждане.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, оперативная информация о работе студий поступила в милицию еще в прошлом году. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам милиции удалось установить организатора порнографических он-лайн студий.

По словам замначальника отдела по борьбе с торговлей людьми Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ МВД Украины в Донецкой области Андрея НЕБЫТОВА выяснилось, что студии работали не только в Донецке, а также в Одессе и Макеевке.

«Организатор пикантного бизнеса, 30-летняя Светлана, отбирала кандидатов среди студентов высших учебных заведений - как девушек, так и парней. Главные требования – приятная внешность и знание английского языка», - сказал А.НЕБЫТОВ, отметив, что в прошлом Светлана сама выступала в роли порномодели.

А.НЕБЫТОВ также сообщил, что анкеты девушек размещались на сайтах, зарегистрированных за пределами Украины. Мужчины выбирали из списка девушку и заводили с ней виртуальный разговор. Если выбор удовлетворял клиента, беседа переходила в систему «приват». Сексуальное общение стоило от одного до трех долларов в минуту. Задачей девушек было как можно дольше удержать мужчину в он-лайне, поскольку от этого напрямую зависела их заработная плата. В месяц девушки получали больше 1000 долларов США.

«С порядком на рабочем месте было довольно строго. За опоздание или нарушение трудовой дисциплины предусматривались штрафы. Каждую студию оснастили по последнему слову техники – хороший свет, скоростной интернет и так далее», – констатировал А.НЕБЫТОВ.

Он подчеркнул, что сотрудники милиции собрали достаточно доказательств, чтобы квалифицировать действия создателей и распространителей он-лайнпорностудии по ст. 301 Уголовного кодекса Украины – «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов».

Во время проведения обысков у злоумышленников было изъято огромное количество аппаратуры и прочих улик, которые будут приобщены к материалам дела. Следствие продолжается.