На Львовщине отметили 65 лет боя под Бродами (фоторепортаж)

00:21, 20 июля 2009
Разное
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Реконструкцией боя и перезахоронением 

В июле 2009 года исполняется 65 лет со времени боев украинской дивизии ”Галичина” в ходе Второй мировой войны на территории Золочевского, Буского, Бродовского районов Львовской области в так называемом ”Бродовском котле”.

Участники реконструкции боя в ”Бродовском котле” близ с. Червоне Львовской обл.

Участники реконструкции боя в ”Бродовском котле” близ с. Червоне Львовской обл.

Участники реконструкции боя в ”Бродовском котле” близ с. Червоне Львовской обл.

Участники реконструкции боя в ”Бродовском котле” близ с. Червоне Львовской обл.

Участники реконструкции боя в ”Бродовском котле” близ с. Червоне Львовской обл.

Участники реконструкции боя в ”Бродовском котле” рассматривают останки воина дивизии ”Галичина” и неизвестного воина перед церемонией перезахоронения

Пластуны несут гроб с останками воина дивизии ”Галичина” и неизвестного воина во время церемонии перезахоронения

Участники реконструкции боя в ”Бродовском котле” рассматривают останки воина дивизии ”Галичина” и неизвестного воина перед церемонией перезахоронения

Участники церемонии перезахоронения останков воина дивизии ”Галичина” и неизвестного воина на кладбище близ с. Червоне

Фото Петра Задорожного / УНИАН

 

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