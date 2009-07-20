На Львовщине отметили 65 лет боя под Бродами (фоторепортаж)
00:21, 20 июля 2009Разное
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Реконструкцией боя и перезахоронением
В июле 2009 года исполняется 65 лет со времени боев украинской дивизии ”Галичина” в ходе Второй мировой войны на территории Золочевского, Буского, Бродовского районов Львовской области в так называемом ”Бродовском котле”.
|Участники реконструкции боя в ”Бродовском котле” близ с. Червоне Львовской обл.
|Участники реконструкции боя в ”Бродовском котле” рассматривают останки воина дивизии ”Галичина” и неизвестного воина перед церемонией перезахоронения
|Пластуны несут гроб с останками воина дивизии ”Галичина” и неизвестного воина во время церемонии перезахоронения
Фото Петра Задорожного / УНИАН
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