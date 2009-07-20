На Львовщине отметили 65 лет боя под Бродами (фоторепортаж)

В июле 2009 года исполняется 65 лет со времени боев украинской дивизии ”Галичина” в ходе Второй мировой войны на территории Золочевского, Буского, Бродовского районов Львовской области в так называемом ”Бродовском котле”.

Фото Петра Задорожного / УНИАН