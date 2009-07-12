Установлен рекорд по бегу подожженным

Медбрат Кейт Малкольм (Keith Malcolm) из Абердина (Шотландия) побил рекорд по бегу подожженным, передает The Daily Telegraph. По данным издания, рекордсмен облил себя бензином, поджег и пробежал почти 80 метров (259 футов), побив, таким образом предыдущий рекорд, составлявший чуть менее 70 метров (227 футов).

Для того, чтобы установить этот рекорд медбрату пришлось надеть костюм из восьми слоев огнеупорной ткани, в том числе огнестойкий жилет, какие носят пилоты "Формулы-1".

Бегать подожженным рекордсмен начал в прошлом году. Тогда же он предпринял первую попытку побить рекорд, но ему не хватило для этого десяти с небольшим метров.

Лента.ру