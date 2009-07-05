Минздрав: разрешение на пьянство за рулем - дело ГАИ

Установление нормы концентрации алкоголя в крови у водителей является компетенцией непосредственно ГАИ.

Об этом говорится в комментарии министерства здравоохранения относительно заявления представителей ГАИ о намерениях введения нормативов концентрации алкоголя на уровне 0,3 промилле, сообщает пресс-служба министерства.

"Минздрав заявляет, что мировой опыт показывает необходимость утверждения норматива концентрации алкоголя на законодательном уровне, но определение механизма утверждения такого норматива находится в компетенции ГАИ", - говорится в комментарии.

"При принятии норматива концентрации алкоголя для водителей транспорта, желательно тщательно изучить вопрос количественного значения такого норматива, принимая во внимание как мировой, так и отечественный опыт", - заявила пресс-служба.

"Исполняя поручение Кабмина, Минздрав провел ряд рабочих встреч разного уровня, во время которых были представлены соответствующие предложения ГАИ, которые касались использования на начальном этапе технических средств и оборудования, как индикаторов наличия или отсутствия алкоголя в воздухе", - отметили в министерстве.

В комментарии отмечается, что "была предоставлена аналитическая информация относительно различных подходов в разных странах мира к определению количественного норматива концентрации алкоголя (от 0,2 до 0,8 промилле в некоторых странах)".

"ГАИ неоднократно информировано, что во всех без исключения странах такой норматив вводится на законодательном уровне. Министерство здравоохранения готово в кратчайшие сроки принять участие в разработке подобного законопроекта при наличии соответствующего решения ГАИ", - подчеркнули в Минздраве.

"На сегодняшний день, судя по выступлениям представителей ГАИ, Госавтоинспекция пока не определилась относительно введения упомянутого норматива", - отмечается в заявлении.

В министерстве напомнили, что "согласно действующему законодательству, после проведения осмотра на дороге, а также при ДТП или несогласии водителя с инспектором ГАИ, водитель транспортного средства направляется в лечебно-профилактическое учреждение для врачебного осмотра".

"Кроме того, предполагается наряду с осмотром врача, проведение лабораторных исследований для установления вещества, которое повлекла состояние опьянения", - говорится в заявлении.

"Порядок проведения врачебного осмотра на состояние опьянения и лабораторных исследований определены государственными стандартами и протоколами практики, заранее разработаны и утверждены Минздравом. Эти документы регулируют работу именно медицинских работников", - отметили в министерстве.

В комментарии отмечается, что "упомянутые стандарты и протоколы находятся в полном соответствии с современной мировой медицинской практикой при определении состояния опьянения".

Украинская правда