Студентка устроила эротическую фотосессию на кладбище

Управление внутренних дел по Ярославской области (Российская Федерация) возбудило уголовное дело по факту проведения эротической фотосессии на кладбище. "Фотомодели" грозит до трех лет лишения свободы за надругательство над могилами, сообщает в четверг отдел информации и общественных связей управления, не уточняя дату возбуждения уголовного дела.

Фотосессия с элементами порнографии ярославской студентки Юлии под ником Сотона была выложена на нескольких развлекательных сайтах. Молоденькая девушка в откровенной позе стоит на ограде могилы, сжимает ногами венок и крест, лежит в нижнем белье на надгробье и даже справляет физиологические потребности прямо на погосте. Неравнодушные пользователи интернета сообщили об этом в милицию. УВД по Ярославской области в прошлую среду начало проверку по факту появления в интернете порносессии на кладбище.

"В ходе проверки установлены личности девушки, фотографа, а также кладбище, на котором были сделаны фотографии. В настоящее время управлением организации дознания УВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над местами захоронений). Управление внутренних дел по Ярославской области благодарит всех, кто проявил свою гражданскую позицию и сообщил о данном правонарушении", - говорится в сообщении.

Уголовная статья предусматривает до трех лет лишения свободы. Чем закончится расследование, и понесет ли Юлия реальное наказание, неизвестно, но администраторы не спешат убирать снимки со своих порталов.

РИА "Новости"