Водитель погиб при попытке убрать электропровод с дороги

В г. Макеевке Донецкой области погиб водитель, который попытался убрать с проезжей части электропровод.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в дежурную часть Горняцкого райотдела милиции г. Макеевки поступило сообщение от жителей о том, что рядом с проезжей частью обнаружен труп мужчины без видимых телесных повреждений. Прибывшая на место следственно-оперативная группа, установила, что тело мужчины находится возле автомобиля, который, как было позже установлено, принадлежит данному человеку.

Во время проведения проверки выяснилось, что мужчина ехал на автомобиле, когда впереди на проезжей части заметил электропровод, создававший препятствие для движения. Чтобы убрать провод, мужчина вышел из машины и попытался передвинуть его с дороги. Однако получил удар электротоком и погиб на месте.

Следствием установлено, что натяжная опора линии электропередач по какой-то причине порвалась, в результате чего одна сторона натяжки упала на линию электропередач, а другая легла на дорогу, что в конечном итоге привело к несчастному случаю.

В настоящее время правоохранители ведут проверку по факту гибели человека для дальнейшего принятия законного решения.