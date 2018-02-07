Заседание "круглого стола" на тему: "Восстановление судостроения и судоходства Украины"

07 февраля 2018, 14:00 Межфракционное депутатское объединение «За развитие рек Украины» организует проведение «круглого стола» на тему: «Восстановление судостроения и судоходства Украины» (вул. М.Грушевского, 5, Конференц-зал). В круглом столе примут участие: вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр инфраструктуры Владимир Омелян, народные депутаты Украины Нина Южанина, Олег Ляшко,Александра Кужель, Роман Семенуха, другие народные депутаты Украины, послы стран ЕС, представители министерств, представительства ЕС в Украине, международных учреждений, IFC, EBRD, председатели областных и районных администраций, ученые. Вход по карточкам аккредитации через 9-й подъезд

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