На ”Запорожстали” обнаружили вагон с радиоактивным металлом
14:20, 21 ноября 2006Разное
660 0
Радиационный фон на поверхности - 216 мР/час
На ОАО "Запорожсталь" обнаружен вагон с радиоактивным металлом.
Как сообщили УНИАН в Запорожском территориальном управлении МЧС, железнодорожный вагон с радиационным фоном на поверхности в 216 мР/час, был выявлен накануне ночью - сразу же по прибытии на комбинат.
"Вагон с радиационно-опасным грузом отогнали на спецплощадку и выставили охрану. Сегодня в связи с установлением факта поставки на комбинат металла с повышенным радиационным фоном начала работу комиссия", - рассказали в МЧС, отметив, что в ходе проверки уже установлен отправитель груза и станция отправления. "Вагон прибыл на ОАО "Запорожсталь" из Харьковской области - отправлен со станции Кигичевка", - отметили в МЧС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter