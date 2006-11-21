На ”Запорожстали” обнаружили вагон с радиоактивным металлом

На ОАО "Запорожсталь" обнаружен вагон с радиоактивным металлом.

Как сообщили УНИАН в Запорожском территориальном управлении МЧС, железнодорожный вагон с радиационным фоном на поверхности в 216 мР/час, был выявлен накануне ночью - сразу же по прибытии на комбинат.

"Вагон с радиационно-опасным грузом отогнали на спецплощадку и выставили охрану. Сегодня в связи с установлением факта поставки на комбинат металла с повышенным радиационным фоном начала работу комиссия", - рассказали в МЧС, отметив, что в ходе проверки уже установлен отправитель груза и станция отправления. "Вагон прибыл на ОАО "Запорожсталь" из Харьковской области - отправлен со станции Кигичевка", - отметили в МЧС.