”Прошу толератности для Тимошенко!” - ”Да с какой стати?”

Такое количество опубликованных статей против Юлии Тимошенко на этом сайте создают впечатление, что это персональный сайт самой "влиятельной" части "Нашей Украины". Иначе я никак не могу понять, почему такая масса авторов, причем одних и тех же, до боли знакомых, продолжают писать, какая плохая Тимошенко. А народ на выборах сказал наоборот! Народ сказал: БЮТ хороший, а "Наша Украина" плохая! С преимуществом почти вдвое! Так что будьте добры, редакторы сайта, сохраняйте толерантность. Потому что вы вызываете законное возмущение у читателей этого интернет-ресурса. Ведь же вам хочется, чтобы вас уважали и продолжали читать!

Алексей

Да с какой стати?!

Да ей этот "народ" до одного МЕСТА!!! Она "Майдан" поддержала, чтоб отомстить Кучме, а сейчас войско собирала чтоб отомстить Ющенко... Только и всего! Ее нельзя пускать во власть ни под каким соусом! А то, что наш народ постоянно наступает на те же грабли, - тоже мне новость!...

Тима