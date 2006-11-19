Два самолета совершили экстренные посадки по причине турбулентности

Самолет канадской авиакомпании Air Canada в воскресенье совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Нарита, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам представителя аэропорта, причиной посадки стала турбулентность. Один член экипажа и пять пассажиров получили ранения.

Самолет следовал по маршруту Шанхай-Ванкувер. В зону сильной турбулентности он попал в небе над Японией.

По этой же причине сегодня были госпитализированы два пассажира Boeing-777 японской авиакомпании JAL, совершавшего внутренний рейс из Кобе в Токио.

Как передает ИТАР-ТАСС, в результате турбулентности мужчина и бортпроводница получили травмы головы. С небольшим кровотечением их отвезли в больницу по прибытии в другой токийский аэропорт - Ханэда.