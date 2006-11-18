Этой ночью можно загадывать десятки желаний в час

В ночь с 18-го на 19-то ноября можно будет наблюдать за звездопадом - падением "леонидов".

Как напоминает “5-й канал”, самый красивый звездный дождь из "леонидов" в последний раз украинцы могли наблюдать четыре года назад. Тогда через каждый час вспыхивали несколько тысяч метеоров.

Пик метеорного потока с «леонидов» в этом году астрономы прогнозируют в ночь с субботы на воскресенье. А длится он будет до 21 ноября.

Метеорный поток будет дарить созвездие Льва. Именно поэтому эти метеоры астрономы назвали "леонидами". За один час можно увидеть несколько десятков падающих звезд.

"Земля ежегодно пересекает метеорный рой в солнечной системе, который создала комета Темпеля-Туттля. Она распадается потихоньку. Когда Земля пересекает такой более-менее могучий сгусток, тучу частей, тогда возникает звездопад", - объясняет сотрудник Киевской обсерватории, доктор физико-математических наук Виталий КРУЧИНЕНКО.

По его словам, в отличие от метеоритов, метеоры никогда не долетают до Земли, а сгорают в небе за несколько секунд. Падающие «леониды» оставляют после себя яркое сияние белого, голубого или зеленого цвета.

В Киевской обсерватории для любителей посмотреть на звездное небо действуют бесплатные ночные экскурсии. Впрочем, как замечают астрономы, метеорный дождь лучше наблюдать под открытым небом, а не в телескоп, поскольку метеоры идут не из одной точки, а из разных точек.

Следующий звездный дождь прогнозируют уже в первой половине декабря. Тогда из созвездия Близнецов будут падать метеоры "геминиды".