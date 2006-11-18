Тойота Лендкрузер насмерть сбила велосипедиста

Житель Чернигова умер на месте

Вчера в Черниговской области на 170-м километре автодороги «Киев - Чернигов - Н.Яриловичи» водитель автомобиля «Тойота Лендкрузер», гражданин Беларуси, сбил велосипедиста, который ехал навстречу. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП велосипедист, житель Чернигова, умер на месте происшествия.

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