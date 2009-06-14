В Петербурге умер актер Петр Вельяминов

В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни умер народный артист России Петр Вельяминов.

Петр Вельяминов родился в древней дворянской семье в 1926 году.

В 1943-1952 годах он был репрессирован, находился в лагерях, официально реабилитирован в 1983 г.

Вельяминов снимался в таких фильмах, как "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Командир счастливой "Щуки", "Пираты XX века", "Челюскинцы", а также в сериалах "Агент национальной безопасности" и "Бандитский Петербург". Всего он исполнил в кино 70 ролей.

С 1970-х годов артист работал в московском театре "Современник", затем - в Театре-студии киноактера. В 1995 году Вельяминов переехал в Санкт-Петербург и поступил в труппу театра имени Акимова.