КГГА снизила тарифы на услуги крематория

Киевская городская государственная администрация обнародовала новые тарифы на ритуальные услуги, которые предоставляет КП “Киевский крематорий” и которые включены в необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг.

Текст распоряжения от 1 июня в 2009 г. опубликован в муниципальной газете “Хрещатик” (№179).

Настоящим документом признано утратившим действие распоряжение от 26 января 2009 г. “Об установлении тарифов на ритуальные услуги, которые включены в необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг”.

Новым распоряжением от 1 июня утверждены 6 платных видов услуг, предоставляемых КП “Киевский крематорий”. В перечне определено, что оформление договора, который предусматривает заказ на организацию и проведение захоронения стоит 7,8 грн. (было 38 грн.); оформление свидетельства о захоронении – 4,2 грн. (было 5 грн.); кремация умершего в зависимости от длины гроба – 445 грн., если его длина 2 м и меньше, и 490 грн., если длиннее 2 м (прошлым распоряжением было определено, что кремация умершего в стандартном гробу стоит 590 грн., в специальном – 650 грн.).

Отныне захоронение урны с прахом умершего в колумбарной нише летом, а также подзахоронение урны с монтажом и демонтажем надмогильного сооружения стоит 290 грн. (раньше 380 грн.), зимой – 364 грн. (475 грн.)

Все указанные цены включают НДС.

Как сообщал УНИАН, распоряжение КГГА от 26 января с.г. предусматривало более широкий перечень ритуальных услуг, в частности, в него были включены услуги и определены соответствующие тарифы на копание могил (от 330 грн. до 1 тыс. 280 грн. в зависимости от времени года, грунта и размера гроба).

23 февраля пресс-служба Прокуратура Киева сообщила, что ведомство поручило Государственной инспекции по контролю за ценами в городе Киеве проверить размеры тарифов на ритуальные услуги. 22 мая пресс-служба прокуратуры столицы сообщила, что ведомство внесло представление городскому председателю Киева об устранении нарушений в сфере предоставления ритуальных услуг.

Прокуратура отмечала, что распоряжение нарушает права граждан, которые являются потребителями указанных услуг. По информации прокуратуры, тарифы на ритуальные услуги, введенные в действие распоряжением КГГА №81 от 26.01.09, противоречат действующему законодательству, поскольку установлены без должного экономического обоснования, со значительным завышением его отдельных составляющих и уровня рентабельности, в результате чего такие тарифы безосновательно повысились в 2-5 раз.