11 человек отравились на поминальном обеде

В Харьковской области в инфекционное отделение Валковской центральной райбольницы с пищевым отравлением госпитализированы 11 человек, которые 2 июня были на поминальном обеде в Валках, в кафе ”Зори”, принадлежащее частному предпринимателю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, всего там употребляли пищу 32 человека.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Ситуация контролируется Главным облуправлениям МЧС.