Мука: разновидности и особенности кулинарного применения

Какая мука для чего предназначается

Условно всю муку можно разделить на несколько основных категорий. Особенно популярной является хлебопекарная мука, которая используется как в домашних условиях, так и в промышленных. С ее помощью можно приготовить вкуснейший хлеб, пирожки или булочки. Если же приоритет стоит на приготовлении кондитерских изделий, лучше использовать специальную кондитерскую муку. Она помогает создать оптимальную пышность коржа торта или же станет лучшим решением для выпечки печенья.

Самой универсальной считается кулинарная мука. Ее можно использовать для огромного количества кулинарных процессов. Эту муку добавляют в выпечку, соусы, супы, используют для жарки мяса и т.д. Для макарон также есть специальный сорт муки, который помогает создать оптимальный вкус таких изделий.

Специальные виды муки

Кроме того, существует и более современная классификация муки. Так как большинство современных людей уделяют достаточно много внимания своей фигуры, потребление мучных изделий они сводят практически к нулю. Однако для тех, кто никак не может отказаться от любимых булочек, были созданы специальные типы муки.

Мука без глютена пользуется популярностью среди покупателей, у которых наблюдается непереносимость данного компонента. Данный элемент содержится исключительно в пшеничной муке. Поэтому если перед вами стоит цель в выборе безглютеновой муки, стоит обращать внимание на рисовую, кукурузную или гречневую муку. Также можно остановить выбор на альтернативных средствах для выпечки.

Вегетарианская мука состоит в основном из соевых компонентов. Этот ингредиент окрашивает выпечку в коричневый цвет и способствует ее более длительному хранению. Подобным вариантом является и органическая мука. В частности, цельнозерновая продукция комбинируется из минералов, витаминов и клетчатки. Такая продукция является максимально полезной для организма потребителя и способна насытить его полезными микроэлементами.

Культуры, из которых изготавливают муку

Естественно, самыми распространенными видами муки считаются пшеничная и ржаная. Данные культуры выращивают в значительных масштабах, поэтому их стоимость всегда была не самой высокой. Важно, что в таких типах продукции не содержится никаких полезных элементов. Если же этот показатель для вас важен, стоит обратить внимание на товары от производителей, которые искусственно обогащают муку витаминами и микроэлементами.

Менее распространенной является льняная мука, которой присущ ореховый вкус. Она в основном используется для приготовления вторых и первых блюд. Овсяная мука считается десертной. Из нее готовят всевозможное печенье или же добавляют в кисель. Миндальная мука, несмотря на свою дороговизну, пользуется спросом благодаря своей невысокой калорийности. Ячменная, рисовая и кукурузная мука также популярны для приготовления первых и вторых блюд.

Выбирая муку, стоит ориентироваться на компанию, которая ее произвела. Качественная мука производится в бумажных пакетах или же в картонной упаковке. Хорошая продукция данного вида пользуется повышенным спросом среди покупателей, поэтому на отзывы также стоит обращать внимание. Широкий ассортимент муки любого вида и предназначения вы всегда сможете найти в интернет-магазине Розетка.