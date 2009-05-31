Днепровский спуск в Киеве будет закрыт для проезда

Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Киевской городской государственной администрации приняла решение о срочных работах на Днепровском спуске для локализации разрушительных процессов, а именно: оползня и связанного с этим повреждения дорожного полотна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

В частности, с 1 июня на Днепровском спуске в Печерском районе столицы планируется полностью перекрыть движение транспорта для проведения противоаварийных работ.

Корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дорог, и об имеющихся недостатках в техническом состоянии покрытий улиц информировать диспетчера корпорации по телефону 284-74-19 (круглосуточно).