VIIІ Национальный Экспертный Форум "УКРАИНА: в стремлении к равновесию"

Начало работы Форума в 10.00, регистрация участников и СМИ - с 9.00.

Организаторы VIIІ Национального Экспертного Форума: Институт Горшенина и представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси при поддержке Национального комитета по промышленному развитию.

Ведущие эксперты, государственные деятели, дипломаты и руководители влиятельных международных организаций в течение дня будут обсуждать важнейшие вопросы повестки дня в государстве во время работы трех дискуссионных панелей:

«ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ»

«СТРАТЕГИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА КАК ОСНОВА РОСТА ЭКОНОМИКИ»

«СУБЪЕКТНОСТЬ УКРАИНЫ В НОВОМ ЛАНДШАФТЕ ЕВРОПЫ»

Среди участников VIII Национального Экспертного Форума «УКРАИНА: в стремлении к равновеси» Александр ТУРЧИНОВ, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины; Арсен АВАКОВ, Министр внутренних дел Украины; Степан ПОЛТОРАК, Министр обороны Украины; Павел ПЕТРЕНКО, Министр юстиции Украины; Владимир ОМЕЛЯН, Министр инфраструктуры Украины; Александр ДАНИЛЮК, Министр финансов Украины; Павел КЛИМКИН, Министр иностранных дел Украины; Александр ВИННИКОВ, глава представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО, Рышард ЧАРНЕЦКИЙ, Вице-президент Европейского парламента; Анатолий ГИРШФЕЛЬД, Исполнительный директор Национального комитета по промышленному развитию, народный депутат Украины; Марсель РЬОТИГ, Директор Представительства Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.

Программа VIII Национального Экспертного Форума "Украина: в стремлении к равновесию" – по ссылке.

Регистрация для участия в форуме - по ссылке.

Аккредитация СМИ: тел. (044) 230 49 62, e-mail: info@gorshenin.ua​