Эксперты обсудят причины и последствия обострения украинско-польских отношений
Как найти компромисс между отстаиванием собственной позиции и прагматичными отношениями с соседями?
17 ноября (пятница) 2017 в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украина и Польша. Поиск компромисса».
Организатор круглого стола - Институт Горшенина.
Вопросы к обсуждению:
1. Почему произошло обострение украинско-польских отношений? Станут ли вчерашние партнеры непримиримыми оппонентами?
2. Какие последствия может иметь обострение украинского-польского спора относительно исторических вопросов? Что может стать основой примирения Украины и Польши по этому поводу?
3. Обострение в отношениях Украины с Польшей, Венгрией и Сербией: есть ли общие черты, драйверы и способы решения?
4. Как найти компромисс между отстаиванием собственной позиции и прагматичными отношениями с соседями?
Участники круглого стола:
· Оксана Юринец, народный депутат Украины, сопредседатель Группы по межпарламентским связям с Республикой Польша;
· Владимир Вятрович, председатель Украинского института национальной памяти;
· Виталий Портников, журналист, председатель Украинской части Форума партнерства с Польшей.
Модератор: Олег Базар, главный редактор LB.ua.
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Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).