Эксперты обсудят причины и последствия обострения украинско-польских отношений

12:00, 17 ноября 2017
Разное
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Как найти компромисс между отстаиванием собственной позиции и прагматичными отношениями с соседями?

17 ноября (пятница) 2017 в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украина и Польша. Поиск компромисса».

Организатор круглого стола - Институт Горшенина.

Вопросы к обсуждению:

1.    Почему произошло обострение украинско-польских отношений? Станут ли вчерашние партнеры непримиримыми оппонентами?

2.    Какие последствия может иметь обострение украинского-польского спора относительно исторических вопросов? Что может стать основой примирения Украины и Польши по этому поводу?

3.    Обострение в отношениях Украины с Польшей, Венгрией и Сербией: есть ли общие черты, драйверы и способы решения?

4.    Как найти компромисс между отстаиванием собственной позиции и прагматичными отношениями с соседями?

Участники круглого стола:

·         Оксана Юринец, народный депутат Украины, сопредседатель Группы по межпарламентским связям с Республикой Польша;

·         Владимир Вятрович, председатель Украинского института национальной памяти;

·         Виталий Портников, журналист, председатель Украинской части Форума партнерства с Польшей.

Модератор: Олег Базар, главный редактор LB.ua.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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