Эксперты обсудят причины и последствия обострения украинско-польских отношений

17 ноября (пятница) 2017 в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украина и Польша. Поиск компромисса».

Организатор круглого стола - Институт Горшенина.

Вопросы к обсуждению:

1. Почему произошло обострение украинско-польских отношений? Станут ли вчерашние партнеры непримиримыми оппонентами?

2. Какие последствия может иметь обострение украинского-польского спора относительно исторических вопросов? Что может стать основой примирения Украины и Польши по этому поводу?

3. Обострение в отношениях Украины с Польшей, Венгрией и Сербией: есть ли общие черты, драйверы и способы решения?

4. Как найти компромисс между отстаиванием собственной позиции и прагматичными отношениями с соседями?

Участники круглого стола:

· Оксана Юринец, народный депутат Украины, сопредседатель Группы по межпарламентским связям с Республикой Польша;

· Владимир Вятрович, председатель Украинского института национальной памяти;

· Виталий Портников, журналист, председатель Украинской части Форума партнерства с Польшей.

Модератор: Олег Базар, главный редактор LB.ua.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).