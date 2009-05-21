Ющенко угадал результат матча Шахтер-Вердер

Президент Украины Виктор Ющенко, находившийся 20 мая в Стамбуле, сегодня днем по просьбе журналистов дал прогноз на финальный матч Кубка УЕФА между командами Шахтер (Донецк) и Вердер (Бремен).

Как передает корреспондент УНИАН, под обещание не раскрывать его прогноз до конца игры, Ющенко назвал цифры 2:1 в пользу Шахтера.

Напомним, что сегодня утром корреспонденты УНИАН провели экспресс-опроссреди политиков.