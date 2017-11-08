Эксперты обсудят ситуацию в США и мире по итогам первого года президентства Трампа

Какое место занимает украинский вопрос в американской повестке дня?

8 ноября (среда) 2017 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "Год после выборов президента США: что происходит в Америке"

Организатор круглого стола - Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

1. Итоги первой годовщины после выборов в США для Америки и мира.

2. Дело Манафорта. Анализ ситуации и возможные сценарии развития дальнейших событий.

3. Российские медиа в США. Как изменилась информационная политика российских СМИ после окончания избирательной кампании?

4. Какое место занимает украинский вопрос в американской повестке дня?

Участники круглого стола:

- Евгений Курмашов, директор политических программ Института Горшенина;

- Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова;

- Джейсон Смарт, американский политтехнолог;

- Николай Белесков, эксперт Института мировой политики.

Модератор: Дмитрий Остроушко, директор международных программ Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).