Эксперты обсудят ситуацию в США и мире по итогам первого года президентства Трампа
Какое место занимает украинский вопрос в американской повестке дня?
8 ноября (среда) 2017 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "Год после выборов президента США: что происходит в Америке"
Организатор круглого стола - Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
1. Итоги первой годовщины после выборов в США для Америки и мира.
2. Дело Манафорта. Анализ ситуации и возможные сценарии развития дальнейших событий.
3. Российские медиа в США. Как изменилась информационная политика российских СМИ после окончания избирательной кампании?
4. Какое место занимает украинский вопрос в американской повестке дня?
Участники круглого стола:
- Евгений Курмашов, директор политических программ Института Горшенина;
- Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова;
- Джейсон Смарт, американский политтехнолог;
- Николай Белесков, эксперт Института мировой политики.
Модератор: Дмитрий Остроушко, директор международных программ Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).