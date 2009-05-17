Новый киевский приют для собак должен вмещать хотя бы 10 тысяч животных

Власти Киева срочно будут изучать вопрос строительства второго городского приюта для бездомных животных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу шла речь на заседании расширенной коллегии КГГА.

На заседании подчеркивалась необходимости обеспечить бездомных животных местами для постоянного проживания или временного содержания после операции по стерилизации.

Как напомнила первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ, сейчас действует только один такой приют в селе Бородянка. Раньше городские власти уже давали поручение районам столицы организовать мини-приюты в районах, но из-за городских выборов в 2008 году это не было сделано. При этом в столице из-за недовыполнения Программы гуманного уменьшения количества бездомных животных количество бездомных котов и собак растет значительными темпами. Чтобы побороть эту проблему, по словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, прежде всего, необходимо обеспечить город приютами для того, чтобы туда направлять животных после проведенных операций.

Первый замглавы КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО дал поручение руководству районов Киева в кратчайшие сроки разработать программы по урегулированию количества бездомных животных и построить мини-приюта. А.ГОЛУБЧЕНКО предложил районам для финансирования этих мер привлечь средства инвесторов, общественных организаций и обычных киевлян, которых тревожит эта проблема.

«Я думаю, если конкретно за это взяться, то в районах эти вопросы могут быть решены до конца года», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Что касается нового городского приюта для животных, то А.ГОЛУБЧЕНКО заявил, что берет на себя обязательство «уговорить мэра» Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и найти средства для этого нового заведения.

Он оценивает строительство нового приюта в 8-10 млн. грн. А.ГОЛУБЧЕНКО считает, что без проблем можно внести изменения в бюджет города на текущий год и уже в этом году обеспечить финансирование проектных работ, средства же на строительство предусмотреть в бюджете в следующем году.

По его словам, новый приют должен обеспечивать содержание хотя бы 10 тысяч животных. По его мнению, для этого необходимо выделить территорию около 6-8 гектаров. Если рассматривать границы Киева, то соответствующий участок, сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, можно подобрать в Деснянском или Днепровском районах.

А.ГОЛУБЧЕНКО не исключил также, что столичные власти могут по данному вопросу обратиться в госадминистрацию Киевской области.

«Если мы в этом году вопрос земли и проекта решим, то в следующем году построим», - заявил А.ГОЛУБЧЕНКО и отметил, что вопрос нельзя откладывать и нужно решать немедленно.

«Что вопрос назрел – сто процентов», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.