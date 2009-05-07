Лобода станцевала на столе для журналистов

Песню для конкурса "Евровидение-2009" украинской певице Светлане Лободе помогла выбрать индийская корова. "Я была в Индии, сочинила там одну песенку про любовь, напевала ее, лежа на пляже - вдруг ко мне подошла корова и лизнула меня. Это священное животное в Индии, там их довольно много, и тогда я поняла, что это - хороший знак", - рассказала Лобода.

Песня изначально называлась Be my Valentine, но специально в связи с мировыми экономическими проблемами была придумана "антикризисная программа", и у песни появилось второе название - Anticrisis girl ("Антикризисная девушка").

Лобода приготовила для своего номера "четыре сложнейших трюка, в том числе сальто и вращение". Все они будут выполнятся в "адской машине", напоминающей цирковое "Рейнское колесо", которая была доставлена накануне первой репетиции артистки из Гонконга. "Я - заядлый артист, ради своей работы готова на все, но хорошо, что от первоначального замысла, когда я должна была спускаться на сцену с большой высоты, пришлось отказаться из-за отсутствия технической возможности для его воплощения", - призналась дива, добавив, что "до смерти" боится высоты.

На первой репетиции артистки были раскрыты детали сценографии ее номера: компанию ей составят две бэк-вокалистки и три полуодетых танцора, которых в финале номера ждет незавидная участь. Напевая I`m anticrisis bomb! ("Я-антикризисная бомба!"), Лобода усядется за барабанную установку, которую ее партнеры потянут по сцене на канатах. "Мы постараемся сделать так, чтобы наше шоу вошло в историю "Евровидения-09", - заверила на пресс-конференции певица.

Певица заявила, что на конкурс в Москву ее команда приехала не за баллами в конкурсной таблице, а за "сердцами зрителей", подтвердив свои намерения действиями, - Лобода станцевала на столе перед журналистами, и дважды исполнила отрывок из своей песни. Певица выступит под номером 17 во втором полуфинале "Евровидения-2009", который пройдет 14 мая в СК "Олимпийский".

РИА новости