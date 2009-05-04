Известная художница, напившись вина и жидкого мыла, покусала стюардессу

Известная в Великобритании российская художница Галина Русанова, возвращаясь в Лондон из Лос-Анджелеса на самолете компании United Airlines, устроила дебош. Выпив коктейль из антидепрессантов, вина и жидкого мыла, она начала приставать к пассажирам, лаять как собака и нападать на стюардесс. В результате до Британии Русанова так и не добралась, а выходные провела в КПЗ города Бангора, штат Мэн, где совершил вынужденную посадку авиалайнер, сообщает Daily Mail.

Перед полетом, чтобы преодолеть страх, 54-летняя Галина Русанова наглоталась успокоительных таблеток и запила их парой бутылочек красного вина. После взлета художница отправилась в туалет и, как следует из судебных документов, выпила там пузырек жидкого мыла, которое содержит немного алкоголя. После этого, по словам стюардессы, она "потеряла контроль над собой".

Вернувшись в салон, Галина принялась размахивать руками, как птица, и пинать кресло соседа. Ее бросилась успокаивать бортпроводница. Как пишет "Комсомольская правда" Русанова поняла, что в образе "пернатой" ей защититься не удастся. Она быстренько опустилась на четвереньки, залаяла по-собачьи и вцепилась зубами в лодыжку стюардессы. В конце концов неуправляемую пассажирку удалось приковать наручником к креслу.

Русанову высадили в Бангоре и тут же посадили в тюрьму. На допросах ФБР она сказала: "О, это так типично. Иногда я делаю безумные вещи". Она утверждала, что боится полетов и была вынуждена принять антидепрессант и запить его несколькими бутылочками красного вина. После этого она ничего не помнит.

Русанова 20 лет живет в Британии на пособие по инвалидности. На Альбионе ее знают как художницу, выставлявшуюся в лучших британских галереях, писательницу и актрису, отмечает MIGnews. Ее картины продаются по всему Лондону. А вот в США она теперь рискует стать персоной нон грата и надолго угодить за решетку. Она отказалась платить залог и, по всей вероятности, останется в тюрьме до слушания дела.

Если Русанову признают виновной в злостном вмешательстве в действия экипажа авиалайнера, ей могут грозить 20 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тыс. долларов.

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