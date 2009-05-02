1 мая в Украине произошло свыше 430 аварий
10:57, 02 мая 2009Разное
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Погибли 7 человек, 114 - ранены
Вчера, 1 мая, в Украине произошло 431 дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента ГАИ Министерства внутренних дел.
В том числе 5 ДТП совершено по вине водителей в нетрезвом состоянии.
В автоавариях погибли 7 лиц, 114 - ранены.
В частности, в селе Пришиб Луганской области в ДТП погибли водитель и пассажир скутера, в который врезался автомобиль ВАЗ-21011. 17-летний водитель скутера от полученных телесных повреждений скончался в машине „скорой помощи”, 15-летний пассажир скутера погиб на месте происшествия.
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