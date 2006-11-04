Магнитные бури - расписание на ноябрь

5 ноября, воскресенье - 15.00-20.00

12 ноября, воскресенье - 17.00-21.00

13 ноября, понедельник - 5.00-12.00

20 ноября, понедельник - 17.00-20.00

23 ноября, четверг - 2.00-5.00

27 ноября, понедельник - 12.00-15.00

28 ноября, вторник - 7.00-10.00

Поскольку пережидать магнитную бурю дома невозможно, соблюдайте несколько правил:

1. Исключите алкоголь, физические упражнения: это очень большая нагрузка для сердца и сосудов, которым и так несладко при магнитной буре.

2. В дни магнитных штормов в крови повышается уровень холестерина, поэтому старайтесь не есть жирного и сладкого.

3. Люди с хроническими болезнями сердца должны держать под рукой привычные проверенные лекарства.

4. Если нет противопоказаний, принимайте аспирин: он разжижает кровь, которая в дни магнитных бурях загустевает.

5. Тем, кто страдает в эти дни нервозностью, тревогой, бессонией, помогут простые успокоительные: валерьянка, настойка пиона

Газета "Сегодня"