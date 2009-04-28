На кого работают «бойскауты» Тягнибока?

Пятая колонна держится за Украину зубами, при нынешнем уровне демократии можно практически легально вести подрывную антиукраинскую деятельность, и за это тебе ничего не будет…

Если бы тягнибоковская Свобода не взяла на себя ответственность за развешенные во Львове ситилайты – поздравление ветеранов Украинской дивизии «Галичина» с 66-летием ее создания, то я была бы убеждена, что это неуклюжие проделки известно каких спецслужб. Но коль скоро глава львовской организации Свобода Иван Гринда публично признался, что эта их самодеятельность ни что иное, как их проект «Скарб нации», то мне хочется, повторяя слова покойной Фаины Раневской сказать: «Бойскауты, пошли вы в ж…»

Можно, конечно, предположить, что в тягнибоковской Свободе полно агентов-фсбшников (скорее всего так и есть), можно также предположить, что это они кинули в украинское общество очередную идею разобщения и инициировали скандальные ситилайты. Но это детали. А если это и так, то тогда встает вопрос об интеллектуальном уровне главы нового патриотического проекта «Свобода» самого Олега Тягнибока. Хотя по его телевизионным шоу и так видно, что по уровню аргументации он далеко не Донцов.

Я не буду дискутировать на тему, имела ли Украина право создавать под патронатом Германии вооруженные силы. Это вопрос сложный. Трудно сказать, перед кем нарушили присягу 80 тысяч украинских парней, если они и не родились в СССР. И думаю, это их личное право, какому из двух режимов – советскому тоталитарному или немецкому нацистскому – отдавать предпочтение. Я про другое.

Общество в идеологическом смысле издергано, о всех дополнительных трудностях, в виде кризиса, безработицы и прочих вещей, говорить не приходится. И в это время заботливой рукой новоиспеченных украинских патриотов ему подбрасывают такие вот акции.

И раз уж Тягнибок хочет рассказать правду про дивизию “Галичина”, то почему бы не поездить с просветительскими лекциями по стране, не подготовить народ к такой правде? Это будет ненамного дороже, чем оплатить ситилайты, хотя и более хлопотно.

Разумеется, у жителей Украины есть выбор. Пятая колонна держится за Украину зубами, при нынешнем уровне демократии можно практически легально вести подрывную антиукраинскую деятельность, и за это тебе ничего не будет. Но о каком будущем для нашей страны можно говорить? И разве этого хотели те же Донцов, Бандера, Коновалец?

Маша Мищенко