Изменения в личной жизни Симоненко не ухудшили авторитет Компартии

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что изменения в его личной жизни (решение развестись с женой и уйти к молодой женщине, которая родила от него дочь – УНИАН) не отразились на отношении украинцев к Компартии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос, повлияли ли упомянутые его поступки на личный рейтинг и рейтинг партии.

«Я не скрою, мы провели социологические исследования по моей инициативе – отношение к Компартии никак не изменилось. А авторитет партии растет», – сказал П.СИМОНЕНКО.

Он также отметил, что партийные товарищи поддержали все те изменения, которые произошли в его личной жизни. «Если говорить о позиции моих товарищей, то многое мои товарищи по партии знали, поэтому они поняли меня, поэтому реакция нормальная», – сообщил лидер КПУ.

Более того, П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что сам поставил на пленуме партии вопрос об оценке своего поступка. «На пленуме, на совещании я сам поставил вопрос. Говорю: возникла такая ситуация, вы знаете, давайте обсудим, потому что мы вместе с вами отвечаем за это... И мои товарищи меня поняли, поддержали. Если бы не поддержали – тогда бы вопрос стоял по-другому», – сказал он.