Глобальное потепление будет угрожать жизни каждого двадцатого

Мировые расходы на предотвращение глобального потепления достигли 350 миллиардов долларов. Однако и этого недостаточно. Так считает премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Его администрация подготовила доклад на семистах страницах относительно негативов глобального потепления. Это самое обстоятельное исследование в этой области, которое освещает в частности и экономические последствия климатических изменений.

Невзирая на грандиозные цифры расходов мировых государств на борьбу с глобальным потеплением - эти суммы слишком малы. Убеждают британские научные работники и экономисты, которые разрабатывали для офиса на Даунинг-стрит детальное исследование. Если в настоящее время срочно не предпринять меры - уже через 20 лет на ликвидацию последствий потепления придется тратить триллионы долларов. Поэтому убытки от глобального потепления могут превысить потери от Первой и Второй мировых войн.

Тони Блэр, премьер-министр Большой Британии отмечает: "Это важнейший доклад за последние годы, - на протяжении работы моего кабинета. Каждый может убедиться: денег на борьбу с этим явлением критически не хватает. Благодаря этому докладу мы объединили прогнозы научных работников и экономистов. Они едины в том, что нашей планете угрожают катастрофы, если не прибегнуть к кардинальным мерам уже сейчас."

Офис британского премьера заказал доклад бывшему экономисту Мирового Банка Николасу Стерну. Экономист известен своим беспристрастием и профессионализмом, поэтому его выводы вынудили британских министров поволноваться. Стерн соглашается со многими учеными и прогнозирует -Великий потоп, массовый голод, миграцию, исчезновение целых видов животных. В случае увеличения среднестатистической годовой температуры на три градуса по Цельсию - вечные снега начнут таять, уровень моря - повышаться. Это будет угрожать жизни каждого двадцатого жителя планеты.

Гордон Браун, министр финансов говорит: "Наше предложение - внедрить новые сборы в Европе. Увеличить расходы на экологию на треть до 2020 года и на 60 процентов - до две тысячи пятидесятого. К тому же мы предлагаем внедрить специальные сборы для борьбы с экологическими последствиями среди предприятий многих секторов - даже тех, которые раньше эти налоги не платили."

Лондон уже готовится убеждать союзников из Вашингтона приобщиться к Киотскому протоколу относительно уменьшения выбросов окиси углерода - именно его концентрация в воздухе и порождает парниковый эффект. Великобритания не прочь возглавить и борьбу с потеплением - ведь это в первую очередь выгодно самим британцам. По прогнозам научных работников, в случае таяния вечных снегов - часть британских территорий окажется под водой.

5 канал