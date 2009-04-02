В центре Киева мужчина, угрожая сжечь себя, требует отставки Луценко

Неизвестный мужчина забаррикадировался в одном из домов на Печерске в Киеве и угрожает самосожжением.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он сообщил, что он является фермером и живет в Николаевской области.

По словам мужчины, который назвал себя Сергеем, он недоволен ситуацией, которая сложилась в стране, и требует освобождения министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО. Также он требует, чтобы эти должностные лица были наказаны в соответствии с законом.

На выполнение этих требований мужчина отвел трое суток. По его словам, если на протяжении этого срока выдвинуты им требования удовлетворены не будут, он подожжет себя.

Отвечая на вопросы журналистов по телефону, мужчина сказал, что у него есть спички и зажигалка. Также, по словам мужчины, он имеет с собой газовый баллон.

Мужчина забаррикадировался на первом этаже административного здания по адресу Московская, 3.

На данный момент возле места события находятся несколько машин «скорой помощи», также большое количество сотрудников милиции, в частности, бойцы спецподразделения «Беркут». Также на месте события присутствуют сотрудники СБУ во главе с первым заместителем председателя СБУ Валерием ХОРОШКОВСКИМ.

Напомним, что 18 октября 2006 года в Киеве, возле здания Генеральной прокуратуры Украины, неизвестный мужчина, угрожая гранатой, выдвигал ряд требований, в частности встречу с министром внутренних дел Украины. Сотрудникам правоохранительных органов удалось мирным путем урегулировать этот инцидент. Оказалось, что это фермер Сергей АРХИПОВ из Николаевской области, который в 2005 году пытался сжечь себя под стенами парламента.

По данным правоохранительных органов, 18 октября около 9.30 С.АРХИПОВ позвонил по телефону по номеру 01 и сообщил, что ему нужна встреча с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО по вопросу неправомерных действий сотрудников милиции в Николаевской области относительно его земельной собственности.

В 10.00 он уже позвонил по номеру 02 и сообщил, что оставил зеленый пакет с взрывчаткой на Киевском железнодорожном вокзале возле одной из касс. Стражами порядка это было проверено, пакет найден не был.

После этих действий С.АРХИПОВ поехал на ул. Резницкую, на которой расположено здание Генпрокуратуры, где держал в руке предмет, похожий на гранату, а также при себе, как оказалось, кроме этого, имел какую-то химическую смесь.