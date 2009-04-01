Посетителям парикмахерской запретили разговаривать о политике

Посетителям одной из парикмахерских города Крушево в Македонии запретили разговаривать о политике, сообщает интернет-издание BalkanInsight. Такое решение принял владелец салона.

Как отмечает «Лента.ру», по словам парикмахера, в городе, "где все друг друга знают" (в Крушево проживают около 5 тысяч человек), все разговоры о политике непременно заканчиваются бурными спорами и ссорами.

Напомним, что в стране сейчас идут президентские выборы. В ходе прошедшего 22 марта первого тура никто не смог набрать более 50 процентов. Теперь на президентское кресло претендуют кандидат от правящего правоцентристского блока Георгий Иванов (он смог набрать в первом туре около 35 процентов голосов) и член социал-демократической партии Любомир Фрчковский (он набрал около 20 процентов голосов). Голосование пройдет 5 апреля.