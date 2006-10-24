Кому принадлежит самолет, на котором едва не разбился Черновецкий

Самолет «Хоукер-800», на котором едва не попал в авиакатастрофу Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, принадлежит немецкой авиакомпании LB AIR. Об этом пишет газета «Сегодня» от 24 октября.

Как сообщалось, вчера стало известно, что в субботу, 21 октября, в 16.55 аварийную посадку в аэропорту «Борисполь» совершил самолет немецкой авиакомпании LB AIR «Хоукер-800» с мэром столицы на борту. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ вместе с еще одним пассажиром летел в Киев (из Абу-Даби – по версии источников «Сегодня») чартерным рейсом. В столице Объединенных Арабских Эмиратов мэр проводил отпуск. По предварительным выводам специалистов, в самолете отказала гидравлическая система.

Как рассказали газете в пресс-службе КГГА, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пять лет не бывал в отпуске. Врачи посоветовали ему отдохнуть на море, где он и провел свой 10-дневный отпуск. О случившемся инциденте он поведал журналистам следующее: «За полтора часа до Киева произошла разгерметизация салона (вообще, как заявляют специалисты, при разгерметизации самолетов подобного класса, экипаж и пассажиры вынуждены надевать кислородные маски, а сам летательный аппарат должен снизиться до 4 тысяч метров). В тот момент я, на всякий случай, попрощался с жизнью. В этой ситуации, как и в других сложных, я всегда полагаюсь на Бога… В «Борисполе» еще некоторое время нам не давали посадку, но потом разрешили, и самолет благополучно приземлился на шасси – было опасение, что они не раскроются. Хотя, думаю, что очень много людей, которые находятся, в особенности, во властных кабинетах, наверно хотели бы, чтобы шасси моего самолета не раскрылись, потому что я не очень удобный человек для ведения разных нехороших переговоров».

“Сегодня” сообщает, что «Хоукер-800» относится к классу деловой авиации – на таких летают миллионеры и первые лица государства. При выполнении чартерных перевозок экипаж состоит из 3 человек: командир, второй пилот и бортпроводница. Количество пассажиров – от 2 до 8. Средняя скорость 780 км в час. В салоне есть стереосистема и DVD-проигрыватель.

Учитывая, что самолет не принадлежит мэру (раз числится за конкретной авиакомпанией), то, скорее всего, рейс был мэром зафрахтован. Примерная стоимость полета из Абу-Даби в Киев и обратно неизвестна. Но о примерном порядке цифр можно судить по данным о стоимости рейсов, которые выполняются на этом самолете российскими авиакомпаниями по маршруту «Москва – Париж – Москва» - 44 000 евро.