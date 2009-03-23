В Винницкой области «Дэо» врезался в маршрутку: один человек погиб

В Винницкой области на автодороге «Стрижавка-Мизякив» возле села Лавривка в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще трое пострадали.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила в отделе профилактики Управления Госавтоинспекции УМВД в Винницкой области.

В соответствии с сообщением, 37-летний водитель автомобиля «Дэо» не справился с управлением и, выехав на встречную полосу движения, совершил столкновение с автобусом ПАЗ.

В результате ДТП 60-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте, а водитель и двое других пассажиров госпитализированы в больницу.

Среди людей, находившихся в маршрутке, пострадавшие не выявлены.

По данному факту проводится проверка.