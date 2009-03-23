Активистка женского движения бьет тортом Олеся Бузину (фото)
03:44, 23 марта 2009Разное
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Мотив - оскорбления в книге
Активистка женского движения ”Femen” Александра Шевченко бросила в писателя Олеся Бузину тортом, во время презентации его книги ”Верните женщинам гаремы” в одном из книжных магазинов в Киеве.
Мотивом действий Шевченко служили оскорбительные, по коллективному мнению ”Femen”, высказывание в адрес женщин в новой книге Бузины. После того, как Шевченко бросила торт в Бузину, он схватил ее и не отпускал до приезда милиции.
Двое посетителей магазина пытались вступиться, но Бузина брызнул им в лицо из газового баллончика.
В Оболонском райотделе милиции Шевченко оформили штраф за мелкое хулиганство и отпустили.
Фото Евгения Карельского / УНИАН
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