Туристы из США и Великобритании впервые с 2003 г. приехали в Ирак
23:35, 21 марта 2009Разное
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Туристическая группа, состоявшая из 8 граждан США и Великобритании посетила Ирак, передает Associated Press. Они стали первыми туристами, побывавшими на территории этой страны с момента начала военного конфликта в 2003 г.
15-дневный тур был организован английской компанией и включал в себя посещение исторических памятников вавилонского периода, курдских территорий и столицы страны - Багдада. Сообщается, что туристы остались довольны своей поездкой.
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