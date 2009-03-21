Туристы из США и Великобритании впервые с 2003 г. приехали в Ирак

Туристическая группа, состоявшая из 8 граждан США и Великобритании посетила Ирак, передает Associated Press. Они стали первыми туристами, побывавшими на территории этой страны с момента начала военного конфликта в 2003 г.

15-дневный тур был организован английской компанией и включал в себя посещение исторических памятников вавилонского периода, курдских территорий и столицы страны - Багдада. Сообщается, что туристы остались довольны своей поездкой.

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