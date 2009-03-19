На НСК «Олимпийский» отрыли снаряд

В 20.17 18 марта в Киеве пиротехнической группой МЧС был изъят и обезврежен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, выявленный на территории НСК „Олимпийский”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего за сутки на территории страны найдено 13 взрывоопасных предметов времен войны: 6 артснарядов, 4 мины и 3 гранаты.