Лучшие люди о лучших агроднях вашего лета

Владимир Владимирович Омелян, Министр инфраструктуры Украины:

«GRAIN UKRAINE - площадка, которая объединяет тяжеловесов рынка земли и аграрной продукции из разных стран мира. Это поле новых идей, которые впоследствии перерастут в крупные международные проекты и принесут бизнесу - прибыль, а государству - развитие экономики, новые технологии и мощности».

Андрей Ставницер, Генеральный директор компании ТИС, глава оргкомитета конференции GRAIN UKRAINE, Украина:

«Один из главных наших посылов — обучение, инновации, движение вперёд».

Шевки Аджунер, Директор представительства ЕБРР в Украине, Великобритания:

«ЕБРР является крупным финансистом проектов агробизнеса в Украине. В этом отношении наше участие в GRAIN UKRAINE 2017 является логичным продолжением нашего диалога с регуляторами и ключевыми игроками сектора».

Иван Мирошниченко, Народный депутат Украины, член парламентского комитета по аграрной политике и земельным отношениям:

«GRAIN UKRAINE - конференция, которая нашла нишу для своей диверсификации: выбрала самые горячие и актуальные темы сезона».

Владислав Винярский, Заместитель генерального директора по стратегии и развитию группы компаний УкрАгроКом, Украина:

«Считаю, что на сегодняшний день появилась альтернатива Global Grain – конференция GRAIN UKRAINE, которая не уступает ни по уровню проведения, ни по участникам».

Сергей Фурса, Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital, Украина:

«Участие в конференции GRAIN UKRAINE – это возможность внести свой посильный вклад в воспитание финансовой грамотности населения и стимулирования дальнейшего реформирования Украины».

Тамас Бенко, Начальник отдела торговли кукурузой в Европе и Африке в Cargill International SA, Швейцария:

«GRAIN UKRAINE - уникальный форум, который фокусируется конкретно на производстве, распределении и потреблении зерна и рассматривает эти аспекты на профессиональном уровне».

Дэмиэн План, Генеральный директорат ЕС по сельскому хозяйству и развитию сельских районов, Бельгия:

«Участие в GRAIN UKRAINE 2017 имеет дополнительную ценность для Генерального директората Европейской комиссии по сельскому хозяйству и развитию сельских районов».

Дэвид Хайтауэр, Президент The Hightower Report, соучредитель Chicago Hedge Partners, США:

«Я побывал на огромном множестве зерновых конференций за 34 года работы в сырьевых товарах, и могу сказать, что в 2016 году конференция GRAIN UKRAINE в Одессе оказалась чрезвычайно информативной и очень полезной для моего бизнеса».

Джеффри Ксу, Главный управляющий в Overseas China Investment Limited, Китай:

«GRAIN UKRAINE не только создает и укрепляет деловые связи, делится информацией о рынке, но и дает более полное представление об Украине, как о растущем экспортере зерна».

Оливье Буйе, Генеральный директор Agritel International, Франция:

«За короткий период GRAIN UKRAINE получила признание и популярность среди многих участников рынка».

Седрик Германн, Управляющий партнер в EUROP Insurance Brokers, Бельгия:

«Отличной инициативой является организация такого мероприятие в одном из ключевых регионов для сельского хозяйства и торговли в Украине».

Более подробно о деталях проведения GU 2017, спикерах и темах их выступлений вы можете узнать на сайте конференции grain-ukraine.com.