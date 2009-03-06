В Германии — самый высокий уровень автопродаж за последние 10 лет

В Германии — автобум в разгар кризиса. В феврале продажи авто выросли на 22% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это при том, что еще в январе немецкий авторынок показал 14%-ное падение.

Эксперты объясняют такой эффект тем, что в этом году в стране начала работать норма, согласно которой немцам, сдающим старые авто при покупке новых, выплачивается по 2,5 тысячи евро. Невзирая на кризис, многие жители страны решили воспользоваться случаем и обновить авто. В итоге февраль стал рекордсменом продаж за последние десять лет.

Немецкую идею спасать авторынок путем поддержки в первую очередь покупателя, а не производителя с некоторым опозданием подхватили и другие страны. Однако на других рынках она пока не принесла результата.

Дело