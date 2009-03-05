Станция метро «Золотые ворота» утром будет закрыта на вход

Из-за ремонта станция киевского метро "Золотые ворота" с 5 марта по 12 ноября утром будет закрываться на вход. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

По информации пресс-службы, в соответствии с распоряжением Киевской городской государственной администрации от 3 марта 2009 г. №232 «Об изменениях в режиме работы станции метрополитена «Золотые ворота» в связи с капитальным ремонтом эскалаторов», с 5 марта по 12 ноября на станции «Золотые ворота» Сырецко-Печерской линии будет осуществляться плановый капитальный ремонт шести эскалаторов нижнего и верхнего наклонов. На протяжении этого периода режим работы станции будет изменен. В рабочие дни с 08.10 до 09.25 станция будет закрываться на вход, в это время два эскалатора нижнего и верхнего наклона будут обеспечивать перевозку пассажиров со станции на поверхность.

На время закрытия станции на вход предлагают пользоваться станциями «Театральная», «Крещатик», «Университет».

В последний раз плановый капитальный ремонт эскалаторов станции «Золотые ворота» производился в 1998 году. Ежесуточно пассажиропоток на станции «Золотые ворота» составляет 26,5 тыс. пассажиров.

Пресс-служба сообщает, что продолжается плановый капитальный ремонт эскалатора №2 верхнего наклона станции «Университет», который планируется ввести в эксплуатацию 31 марта т.г.