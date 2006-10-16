У депутатов не хватает денег на еду?

“Регионалы” опять заговорили о депутатских льготах, об их отмене. Тогда, мол ( еще на позапрошлой неделе), не согласились с проектом закона Тимошенко об отмене льгот, “потому что он популистский”. И, говорят, “ у нас есть свой”, который вроде бы вскоре должен быть принят, “но он должен рассматриваться взвешенно”.

Вот такую “взвешенную” политику проводят депутаты Партии регионов, даже обещают упразднить эти "проклятые" льготы до конца года. Хотя, по-видимому и сами не рады, потому что, скажем, питание в парламентском буфете для них, как оказалось, - слишком дорогое удовольствие.

Николай Якименко, народний депутат из фракции Партии регионов пожалелся: “в столовой (Верховной Рады) рыба минтай стоит 6 грн. за 100 гр.”

(От автора: мы уже писали о ценах для депутатов, которые низкие настолько, что в буфет бегают все, кто имеет пропуски в Раду, журналисты в том числе). А если минтай для вас дорогой, покупайте сосиски с картошкой – в нардеповской столовой совсем неплохо готовят, ведь не для кого-нибудь – для “шишек”. А если нет – советую пройтись фастфудами в центре Киева, где простой служебный люд за обед платит в 3-4 раза больше чем вы, миллионеры.

Не нравится Якименко и то, что “(служебную) машину можно брать 17 часов на месяц” (на своей, видно, решил сэкономить), а “гостинице номер на 4 человека”.

На этой фразе мне опять становится смешно. Во-первых, не в одноместном номере нардепы живут – это точно. Поэтому дух общежития вряд ли почувствовали. Во-вторых... Никак квартиры новой не дождетесь, господин Якименко? Не дают потертые кожаные кресла и дорогой коньяк в гостинице в центре города сосредоточиться на вечном? Или что должна означать реплика “парламент должен создать условия, при которых депутат мог бы нормально выполнять свои функциональные обязанности»?

Подозреваю, такие условия – ускоренная выдача бесплатных квартир в Киеве. А после этого – можно и льготы упразднить. Потому что все остальное – пустяки, а жилье-то депутатское уже не отберут...

Дмитрий Стаховский