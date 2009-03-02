В одной из школ Запорожской области - нашествие змей

В Запорожской области спасатели очищали школу от змей.

Как сообщили УНИАН в Запорожском территориальном управлении МЧС, нашествию змей подверглась общеобразовательная школа в селе Соколовка Вольнянского района области.

"В преддверии выходных в подвале школы было обнаружено несколько змей. Для очистки школы от "опасных соседей" в Соколовку направили специалистов, которые при проверке подвала изъяли из него и обезвредили 2 змей", - сообщили в МЧС, отметив, что других пресмыкающихся в здании школы обнаружить не удалось.

Как сообщал УНИАН, появление змей в нетрадиционных для них местах в Запорожском регионе фиксируется не впервые: ядовитых пресмыкающихся обнаруживали на остановках общественного транспорта и даже в помещении Орджоникидзевского райсуда г. Запорожья